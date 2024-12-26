«آبل» تطوّر مساعداً منزلياً ذكياً

تعمل شركة آبل على “تطوير مساعد منزلي ذكي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المفترض أن يطرح في النصف الثاني من العام المقبل”.

وبحسب موقع “3dnews”، “فإن المساعد الجديد سيكون نسخة مطورة عن مساعدات HomePod المنزلية الذكية، وسيحصل على مكبرات صوت ومايكروفونات للتحكم به عبر الأوامر الصوتية”.

وبحسب الموقع، “المساعد الذكي سيجهّز بشاشة تعمل باللمس، مقاس 7 بوصات لعرض الأخبار وتصفح الإنترنت ومعرفة أحوال الطقس والعديد على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الإنترنت، ويمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات والقنوات التلفزيونية، كما سيجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وسيزود بمعالجات A18 التي تصنعها آبل”.

وذكر المدون الشهير Ming-Chi Kuo، “أن المساعد الجديد من المفترض أن يطرح في النصف الثاني من العام المقبل”.

وأشار المدون مارك غورمان، “إلى أن الجهاز سيكون شبيها من حيث الخصائص التقنية بحواسب “آيباد” اللوحية، وسيركز نظام homeOS فيه على البرمجيات الخاصة بالتحكم بالمنازل الذكية والتحكم بكاميرات المراقبة، كما قد يستعمل الجهاز لإجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime، وقد يتم تزويده بكاميرا لمراقبة المنزل”.