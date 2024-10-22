«آبل» تكشف عن ميزات إضافية لهواتف «آيفون»

أعلنت شركة “آبل” عن إصدار جديد لأنظمة iOS، يحمل العديد من الميزات الجديدة، لهواتف آيفون.

وبحسب بيان للشركة، “حصلت هواتف آيفون مع تحديث “iOS 18.1″ على زر جديد يسمى”ضبط مركز التحكم” في قائمة “ضبط إعدادات المصنع”، إضافة إلى مفاتيح تحكم جديدة لم تكن موجودة في إصدار “iOS 18”.

وأشارت الشركة إلى أن “مع التحديث الجديد ظهر عداد للرسائل في قائمة الإشعارات في الهواتف، كما ظهرت ميزة جديدة لساعات آبل للتحذير من انقطاع التنفس أثناء النوم، وأضيفت ميزة جديدة تساعد في عرض محتويات شاشات هواتف آيفون على شاشات أجهزة “ماكMac”.

ووفق بيان “آبل”، “أضيفت إلى هواتف آيفون الجديدة أيضا ميزة تشغيل الكاميرا الأمامية من خلال الضغط على “مفتاح التحكم بالكاميرا” والذي ظهر على الإطار الجانبي لهياكل هذه الأجهزة، كما بات بإمكان المطورين مع iOS 18.1 الوصول إلى إعدادات شرائح NFC في الهواتف لتحسين قدراتها في عمليات الدفع الإلكتروني أو تحسين آليات استعمالها في فتح القفل الإلكتروني للسيارات على سبيل المثال”.

وبحسب البيان، “أضيفت مع التحديث أيضا بعض الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها ميزات لعرض الرسائل العاجلة في أعلى قائمة الرسائل، وميزة الردود الذكية على الرسائل، وحصل مساعد Siri الذكي على قدرات إضافية لمعالجة النصوص والعبارات الصوتية، كما حصلت هواتف آيفون على ميزات إضافية للبحث عن الصور ومقاطع الفيديو من خلال العبارات المكتوبة، وميزات لإنشاء المقاطع الصورية حسب رغبات المستخدم”.

وأضاف البيان: “عالجت آبل مع هذا التحديث أيضا مشكلة عانى منها بعض مستخدمي هواتف “آيفون-16″ و”آيفون-16 برو ماكس”، كانت تؤدي إلى توقف الهواتف عن العمل وإعادة تشغيلها تلقائيا، كما تمت حل مشكلة بطء استجابة شاشة الهواتف للمس”.