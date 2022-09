«آبل» تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 14 وآيفون 14 بلس

انطلق رسمياً مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لشركة آبل لعام 2022، والذي كشفت خلاله شركة آبل عن إصدارات هاتف آيفون 14 الجديد كليا.

وبدأ المؤتمر السنوي لشركة آبل الأميركية في ولاية كاليفورنيا، حيث يجري الكشف عن أحدث أجهزة عملاق التكنولوجيا، وفي مقدمتها الساعات الذكية، ثم أميط اللثام عن هاتفي “آيفون 14″ و”آيفون 14 بلاس”.

وأقيم الحدث الذي يحمل اسم “فار آوت”، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك قوله: “هذا هو أول مؤتمر لآبل يتم تنظيمه بحضور جمهور فعلي منذ جائحة كورونا”.

وتابع: “الحدث اليوم يتمحور حول ثلاث أجهزة آيفون وإير بود وساعة آبل الذكية”.

وتم افتتاح فعاليات مؤتمر آبل بمقطع فيديو لأشخاص يتحدثون عن التأثير الإيجابي لساعة آبل الذكية في حياتهم.

ومن إن انطلق الحفل على قناة شركة آبل في منصة يوتيوب حتى وصل عدد المشاهدين بشكل مباشر إلى أزيد من مليوني وربع المليون.

