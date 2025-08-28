آبل تكشف عن iPhone 17 Air.. أنحف هاتف وأكثرها تطوراً

يترقب عشاق الإلكترونيات حول العالم إطلاق iPhone 17 Air من آبل، الذي يعد من بين أكثر هواتف الشركة تميزًا وابتكارًا.

ووفقًا لأحدث التسريبات، سيكون الهاتف الجديد أنحف هواتف آبل على الإطلاق بسمك 5.5 ملم، ويتميز بمقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68، كما يدعم تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية بدون الحاجة لشريحة تقليدية.

ويحتوي iPhone 17 Air على شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.9 بوصة، بدقة 2868 × 1320 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، وكثافة عرض تقارب 458 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة/م²، ما يوفر تجربة مشاهدة غنية وواضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الهاتف بنظام iOS 26، ويأتي بمعالج Apple A19 Pro المطور بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات من آبل، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تتراوح بين 128 و256 و512 غيغابايت.

وكاميرا iPhone 17 Air الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل لتصوير السيلفي والمكالمات المرئية بجودة عالية.

كما يدعم الهاتف تقنيات متقدمة تشمل Bluetooth 5.3، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Face ID للتعرف على الوجه، بالإضافة إلى ميزة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.