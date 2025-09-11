آبل تكشف عن «Watch Ultra 3».. ساعة ذكية بمواصفات استثنائية

أعلنت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة من الأجهزة المبتكرة، كان أبرزها ساعة Watch Ultra 3، التي تأتي بتصميم متين ومواصفات فنية متقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والأناقة في الوقت ذاته.

وتتميز Watch Ultra 3 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP6X، محمي بإطار من التيتانيوم وطبقات من السيراميك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وتبلغ أبعاد الساعة 49 × 44 × 12 ملم، ويصل وزنها إلى 61.6 غرام، ما يجعلها متينة وخفيفة في الوقت ذاته.

وتعتمد الساعة على شاشة Retina LTPO3 OLED بمقاس 1.98 بوصة، بدقة عرض 512 × 422 بكسل وكثافة 326 بكسل/إنش، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، محمية بزجاج Sapphire Crystal شديد المتانة.

وتعمل الساعة بنظام watchOS 26، مع معالج Apple S10، وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت، ما يوفر أداء سلساً وقدرات تخزين واسعة للملفات والتطبيقات.

زودت الساعة بعدد من الحساسات المتطورة، منها قياس معدل نبض القلب والأكسجين في الدم، إضافة إلى حساسات قياس درجة حرارة الجسم، وبوصلة إلكترونية، ونظام GPS متطور، مع دعم eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وتقنية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية للحالات الطارئة، كما تحتوي على مكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية بسهولة.