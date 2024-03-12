آبل توسع مرافق البحث والتطوير في الصين



أعلنت شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أنها ستوسع مختبرها للبحوث التطبيقية في شانغهاي وستنشئ مختبرا جديدا في شنتشن في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت إيزابيل جي ماهي، نائبة رئيس شركة أبل والمديرة الإدارية لمنطقة الصين الكبرى، اليوم الثلاثاء، إن المختبرين الموجودين في شانغهاي وشنتشن سيدعمان التصنيع الذكي، بالإضافة إلى تحليلات في موثوقية وجودة ومواد المنتجات، مما يوفر الموارد لفريق الهندسة والتصميم العالمي.

وذكرت شركة آبل أنها استثمرت بشكل تراكمي مليار يوان (نحو 140 مليون دولار أمريكي) في بناء مختبرات البحوث التطبيقية في الصين.

تعمل آبل على التطوير في الصين منذ أكثر من 30 عاما. وقد أظهرت البيانات أن 151 من أصل 200 مورد رئيسي لديهم أنشطة إنتاجية في الصين.

وفي الوقت الحالي، تمتلك الشركة مراكز البحث والتطوير في بكين وشانغهاي وسوتشو وشنتشن. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم فريق البحث والتطوير التابع لها في الصين.