آبل توقف دعم 3 هواتف «آيفون».. ملايين الأجهزة تتحول إلى «نفايات إلكترونية»

أعلنت شركة “آبل” رسمياً عن إنهاء الدعم البرمجي لهواتف آيفون XR وآيفون XS وآيفون XS Max، مع إطلاق نظام iOS 26 الجديد، تزامناً مع طرح هاتفي آيفون 17 وآيفون Air.

ويعني هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر الجاري، فقدان نحو 75 مليون جهاز القدرة على تلقي التحديثات الرئيسية، بما يجعلها تدخل مرحلة التقادم التقني.

ويمثل هاتف آيفون XR، الذي كان الأكثر مبيعاً عالمياً في عام 2019، الجزء الأكبر من هذه الأجهزة، وهو اليوم مثال على سرعة تقادم التكنولوجيا الحديثة.

وبحسب تحليلات شركة Business Waste، تحتوي هذه الهواتف على معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والبالاديوم بقيمة تصل إلى نحو 347 مليون دولار أمريكي، وبوزن إجمالي يعادل 103 حافلات ذات طابقين.

لكن هذه الثروة المعدنية تحمل مخاطر بيئية واضحة، إذ يمكن أن تتحول الأجهزة إلى نفايات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، والمعادن الثقيلة قادرة على تلويث التربة والمياه الجوفية، بينما تشكل البطاريات القابلة للاشتعال خطراً إضافياً على السلامة العامة.

وهذه المشكلة تبرز تحدياً بيئياً غير مرئي في عصر الاستهلاك الرقمي السريع، حيث أصبح أكثر من نصف 150 مليون وحدة بيعت حتى عام 2020 ما يزال يعمل بكفاءة، رغم توقف الدعم الرسمي.

وفي مواجهة هذا التحدي، تقدم آبل برامج الاستبدال وخدمات إعادة التدوير المتخصصة، التي لا تقتصر على التخلص الآمن من الأجهزة، بل تشمل تقديم حوافز مالية للمستخدمين لإعادة هواتفهم القديمة، وتعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة نحو مسار أكثر استدامة، يدمج البعد البيئي ضمن استراتيجيات صناعة التكنولوجيا الحديثة.