«آبل» تُحذَّر من تجفيف «الآيفون» بالأرز

يلجأ الكثيرون إلى غرز هواتفهم في الأرز، حين تعرضها للسقوط في الماء، اعتقادا منهم أنه يمتص الرطوبة، وينقذ الأجهزة من التلف، ولكن هل يعد ذلك جيدا، وهل يمكن تطبيق هذه الحيلة على كافة أنواع الهواتف الذكية.

شركة “أبل” حسمت الإجابة عن هذه التساؤلات، حيث أطلقت تحذيراً لمستخدمي هواتفها “أيفون”، الاقدام على من غرز هواتفهم في الأرز الجاف في حال تعرضها للسقوط في الماء.

ووفقا للتعليمات الجديدة، قالت “أبل” في بيان: لا تضع جهاز أيفون الخاص بك في الأرز، قد يؤدي ذلك إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهازك.

وتشمل التحذيرات الأخرى من الشركة، استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل مجفف الشعر، أو إدخال جسم غريب، مثل قطعة قطن أو منديل ورقي، في فتحات الهاتف.

وبدلا من ذلك، توصي “أبل” بـالضغط على الجهاز برفق باستخدام اليد في اتجاه الأسفل لإزالة السوائل الزائدة، ثم تركه في مكان جاف وتعريضه للهواء لمدة يوم.