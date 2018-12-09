آبل تُسجل براءة اختراع لسماعات لاسلكية من المطاط!

ويعتبر أهم الاختلافات بين هذه السماعات وبين “AirPods”، التصميم الجديد الذي سيأتي قريبا لتصميم سماعات سامسونغ اللاسلكية.

أما بالنسبة الفرق الآخر، فهو المواد التي سيصنع منها الهيكل، حيث ستتخلى آبل عن البلاستيك القاسي وتستبدله بمواد مطاطية لينة، تجعل السماعة تناسب فتحات أي أذن ولا تسقط منها كما يحصل مع “AirPods”، وتزيد من قدرتها على عزل الضوضاء الخارجية.

هذا وستزود السماعة بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على قياس النشاط البدني ودرجة حرارة جسم المستخدم، بالإضافة إلى شرائح “W3” الإلكترونية المتطورة، والتي ستساعدها على التعامل مع مساعد سيري الصوتي.