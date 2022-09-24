«آبل» تُضيف اللغة الأمازيغية في نظام تشغيلها الجديد

أضافت شركة “آبل” الأمريكية، اللغة الأمازيغية وجعلتها متاحة ضمن خيارات اللغات المعتمدة في نظام تشغيلها الجديد.

وبعد 10 سنوات من إدراجها في الحاسوب، أضافت “آبل” أمازيغية المغرب والجزائر لنظام التشغيل “آي أو أس 16” الذي أطلقته مؤخرا بحيث أصبح بإمكان الناطقين بالأمازيغية بالمغرب والجزائر إضافة حروف “تيفيناغ” للوحة المفاتيح الخاصة بأجهزة “آبل” بمختلف أنواعها.

واعتمد عملاق التكنولوجيا الأمريكية “آبل”، اللغة الأمازيغية عبر خيارين، خيار اللغة الأمازيغية المعيارية المغربية بحرفها “تيفيناغ”، والتي تم تقعيدها من طرف الأساتذة الباحثين وعلماء اللسانيات في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وخيار أمازيغية الأطلس المتوسط المغربي مع اعتماد الحروف اللاتينية.

وتأتي مبادرة آبل بإدخال اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية تيفيناغ، بعد ميكروسوفت Microsoft سنة 2012 التي كانت السبّاقة الي إدخال هذه اللغة في نظامها ويندوز Windows 8.

وبالنسبة للوحة المفاتيح، أصبح بإمكان الأمازيغ، تحرير الرسائل والكتابة بحرف تيفيناغ، الحرف المعتمد من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب، كما يمكن لأمازيغ منطقة القبائل بالجزائر، استعمال الحرف نفسه، أو الكتابة بالحرف اللاتيني.

ولقي التحديث الجديد من الشركة الأميركية إشادة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنه يأتي بعد سنوات من مراسلة بعض المنظمات الأمازيغية للعملاق الأميركي ولعدد من الشركات التكنولوجية الأخرى على غرار مايكروسوفت وفيسبوك.