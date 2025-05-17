آبل تُطلق آيفون «الذكي طاقياً».. ميزة جديدة توفر الشحن تلقائياً!

تستعد شركة آبل لإدخال ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التشغيل iOS 19، تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في هواتف آيفون، وفق ما ذكرت تقارير تقنية حديثة، ما يُعد خطوة إضافية نحو تعزيز كفاءة البطارية من خلال تحليل عادات الاستخدام اليومية للمستخدمين.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة Bloomberg، فإن الميزة المرتقبة، والتي تحمل اسم “تحسين استهلاك الطاقة”، ستعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على دراسة أنماط استخدام الهاتف والتطبيقات، ومن ثم إعادة توزيع استهلاك البطارية بشكل ذكي، ما يساعد في إطالة عمر البطارية اليومية.

وأشار الصحفي التقني الشهير مارك غورمان إلى أن النظام الجديد سيكون قادرًا على التنبؤ بالتطبيقات والخدمات التي يُرجح أن يستخدمها مالك الجهاز خلال اليوم، ليتم توجيه الطاقة إليها، مقابل تقليص الموارد المخصصة للتطبيقات غير النشطة.

وأضاف أن الهاتف سيقدم كذلك iOS 19 ميزة إضافية تعرض الوقت المتوقع للوصول إلى الشحن الكامل عند توصيل الجهاز بالشاحن، في خطوة تسهّل على المستخدمين التخطيط لاستخدام هواتفهم بشكل أكثر فعالية.

وفي السياق نفسه، ذكّرت صحيفة The Verge بأن نظام أندرويد سبق أن قدّم ميزة مماثلة، سمحت بإدارة التطبيقات بناءً على استهلاك الطاقة، حيث قامت خوارزميات النظام حينها بتحديد التطبيقات التي يجب أن تبقى نشطة، وأخرى ينبغي إيقافها مؤقتًا، بما يضمن إطالة فترة عمل البطارية.

ومن المتوقع أن تكشف آبل رسميًا عن نظام iOS 19، إلى جانب مجموعة من التحديثات الأخرى لأنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، الذي ينطلق في 9 يونيو المقبل.

هذا وتسعى شركات التقنية العالمية، وفي مقدمتها آبل، إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين أداء أجهزتها وتعزيز تجربة المستخدم، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الطاقة والبطارية، وهي من أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية.

وكانت آبل قد بدأت خلال السنوات الماضية بإدخال تحسينات ذكية على نظام iOS، شملت تقنيات “الشحن المُحسَّن للبطارية” (Optimized Battery Charging) التي تتعلم من نمط شحن المستخدم بهدف تقليل تآكل البطارية على المدى الطويل، ومع تصاعد المنافسة مع أنظمة أندرويد، بات واضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية في تطوير استراتيجيات استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تطلعات المستخدمين نحو أداء أكثر ذكاءً وكفاءة، في ظل الاعتماد المكثف على الهواتف الذكية في مختلف مناحي الحياة اليومية، ما يفرض ضغوطًا أكبر على البطاريات.

من جانبها، تستعد آبل لكشف النقاب عن أحدث أنظمتها التشغيلية، بما في ذلك iOS 19 وiPadOS 19 وmacOS الجديد، ضمن فعاليات مؤتمر WWDC 2025، والذي يُتوقع أن يركّز بشكل كبير هذا العام على تكامل الذكاء الاصطناعي في منظومة منتجات الشركة.

مساعد “Gemini” من غوغل يتوسع ليصل إلى السيارات وأجهزة التلفاز والساعات الذكية

أعلنت شركة غوغل أنها تعتزم توسيع نطاق مساعدها الذكي “Gemini”، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، من بينها السيارات وأجهزة التلفاز والساعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين.

وذكرت الشركة عبر مدونتها الرسمية أنها تعمل على إتاحة Gemini لأجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام Google TV، والسيارات المزودة بنظام Android Auto، بالإضافة إلى الأجهزة المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط (Android XR)، والساعات الذكية التي تعمل بأنظمة Wear OS، دون أن تحدد موعدًا رسميًا لطرح التحديثات.

وأوضحت غوغل أن دمج Gemini في أجهزة التلفاز سيُسهم في تحسين تجربة المشاهدة من خلال تقديم توصيات مخصصة حسب اهتمامات المستخدمين وأعمارهم، مثل اقتراح مقاطع فيديو تعليمية أو ترفيهية عبر يوتيوب بناءً على الطلب الصوتي.

أما في السيارات، فسيتيح المساعد الذكي للسائقين والركاب التحكم بالعديد من ميزات المركبة صوتيًا، مثل البحث عن أقرب محطة وقود أو تحديد مواقع شحن للسيارات الكهربائية، ما يسهّل الاستخدام ويعزز السلامة أثناء القيادة.

وفي ما يتعلق بالساعات الذكية، سيُساعد Gemini على تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية والرياضية التي تراقبها الساعة، إضافة إلى البيانات الواردة من الأجهزة المقترنة بها، مما يجعل التفاعل معها أكثر سلاسة وفائدة.

وتسعى غوغل من خلال هذه الخطوة إلى جعل Gemini منصة موحدة للمساعدة الذكية عبر مختلف الأجهزة، ضمن منافسة متصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات مثل آبل ومايكروسوفت.