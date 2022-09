آبل تُطلق تحديث iOS 16‎ لأجهزة آيفون.. تعرف على طريقة التحديث

أعلنت شركة آبل عن إصدار iOS 16 للآيفون وأجهزة الآيباد والذي يأتي بمميزات خرافية وجديدة، حيث جاء الإعلان عن نظام تشغيل iOS 16 الجديد 2022 بالتزامن مع إعلان هواتفها الجديدة.

وبات تحديث iOS 16 جاهزاً الآن وبدأت آبل في إطلاقه للجمهور بعد شهور من الاختبارات التجريبية، حيث يعمل نظام iOS 16 على منح المستخدم العديد من الإضافات الجديدة والمميزة بشكل كبير، مثل وضعية التركيز وخيارات شاشات القفل، وغيرها، ومن أبرز تحديثات iOS 16 هو إمكانية وضع المستخدم بصمته على الجهاز الخاص به ليكون شبيهاً له، وقد أعلنت شركة ابل عن توفر تحديث iOS 16 للايفون والآيباد يوم الاثنين.

ومن أبرز إضافات التحديث الجديد هو شاشة القفل للآيفون حيث هناك مجموعة من الأدوات التي تمكنك من الاطلاع على أحوال الطقس والتقويم والتاريخ والأنشطة والبطارية والعديد من الأدوات الأخر التي يمكنك الاطلاع عليها بلمحة سريعة، مع إمكانية اختيار خلفيات فريدة هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة الإشعارات أثناء القفل في تحديث iOS 16 الجديد حيث تظهر هذه الإشعارات في اسفل الشاشة حتى لا تشتت انتباهك، كما يمكن أيضاً متابعة طلبات الطعام والتوصيل والشحن من خلال شاشة القفل خطوة بخطوة، مع إمكانية العمل على تحديد أشخاص وفئات محددة تصلك الإشعارات من خلالها.

وأضاف تحديث iOS 16 ميزة جديدة على الرسائل حيث هناك عدد كبير من المستخدمين قد يغيرون رأيهم في بعض الأوقات وبالتالي يمكنك استرجاع رسالة أرسلتها أو التعديل عليها، وكذلك وضع علامة غير مقروءة على بعض الرسائل التي لم تستطيع الرد عليها، حيث أن ميزة SharePlay عبر الرسائل تمكنك من المزامنة على الدوام والتي عن طريقها يمكنك متابعة برنامجك المفضل.

iOS 16 is here. 😎 Update your iPhone to check out the latest features, including Lock Screen personalization, a way to edit or unsend Messages, and more.

Check out our video on YouTube to learn how to update your device: https://t.co/UBuzxWpL2h pic.twitter.com/TdVlvy5e9X

