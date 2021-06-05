«آبل» تُطور «آيباد برو» مع الشحن اللاسلكي

تُطور شركة آبل جهاز آيباد برو جديد مزود بشحن لاسلكي، إلى جانب عملها على أول إعادة تصميم لجهاز iPad mini خلال ست سنوات، وذلك في ظل سعيها لمواصلة الزخم لفئة شهدت مبيعات متجددة خلال الوباء.

وتُخطط شركة كوبرتينو في كاليفورنيا لإطلاق جهاز آيباد برو الجديد في عام 2022 و iPad mini في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما أفاد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتمثل التغيير الرئيسي في تصميم آيباد برو هو الانتقال إلى جهة خلفية زجاجية بدلًا من الجهة الخلفية الحالية المصنوعة من الألومنيوم.

ومن المخطط أن يكون لجهاز iPad mini المحدث حدود شاشة أضيق. بينما تم أيضًا اختبار إزالة زر الصفحة الرئيسية.

وأصبح جهاز آيباد جزءًا رئيسيًا بشكل متزايد من محفظة آبل خلال العام الماضي حيث بحث الناس عن طرق جديدة للعمل والدراسة والاستمتاع بالترفيه في المنزل أثناء عمليات الإغلاق.

وقفزت مبيعات أجهزة آيباد بنسبة 43 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستمرت المكاسب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 عندما حققت الأجهزة اللوحية 7.8 مليارات دولار – بزيادة قدرها 79 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق.

وبالنسبة لنموذج آيباد برو الجديد، يتم اختبار الانتقال إلى جهة خلفية زجاجية جزئيًا لتمكين الشحن اللاسلكي لأول مرة.

ويؤدي إجراء التغيير في المواد إلى تقريب أجهزة آيباد من أجهزة آيفون، التي نقلتها آبل من الألمنيوم إلى الزجاج في السنوات الأخيرة.

ولا تزال أعمال تطوير آبل لجهاز آيباد برو الجديد مبكرة، ويمكن تغيير خطط الشركة أو إلغاؤها قبل إطلاق العام المقبل.

ويحل الشحن اللاسلكي محل كابل الطاقة، مما يسهل على المستخدمين شحن بطارية أجهزتهم، وأصبحت هذه الميزة شائعة في الهواتف الذكية، ولكنها نادرة بين الأجهزة اللوحية.

وأضافت آبل الشحن اللاسلكي إلى أجهزة آيفون في عام 2017. وقامت في العام الماضي بتحديثها بنظام MagSafe القائم على المغناطيس والذي يضمن سرعات شحن أكثر اتساقًا.

وتختبر الشركة نظام MagSafe مماثل لجهاز آيباد برو. ومن المحتمل أن يكون الشحن اللاسلكي أبطأ من توصيل الشاحن مباشرة بمنفذ Thunderbolt، الذي يظل جزءًا من النماذج التالية.

وكجزء من تطوير جهاز آيباد برو التالي، تحاول آبل أيضًا تجربة تقنية تسمى الشحن اللاسلكي العكسي، ويسمح ذلك للمستخدمين بشحن أجهزة آيفون أو غيرها من الأدوات عن طريق وضعها على الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي.

وكانت شركة آبل تعمل سابقًا على جعل هذا ممكنًا لجهاز آيفون من أجل شحن أجهزة AirPods وساعاتها الذكية.

وبالإضافة إلى الجيل التالي من آيباد برو و iPad mini، تطور آبل أيضًا إصدارًا أرق من آيباد موجه للطلاب، وتم التخطيط لإصدار هذا المنتج في وقت مبكر من نهاية هذا العام، في الوقت نفسه تقريبًا مثل iPad mini الجديد.

ولا تزال الشركة تستكشف شاحنًا لاسلكيًا في المستقبل يعمل بشكل مشابه لشاحن AirPower الفاشل.

كما أنها تحقق داخليًا في طرق الشحن اللاسلكي البديلة التي يمكن أن تعمل عبر مسافات أكبر من الاتصال الاستقرائي.

ومع ذلك، من المحتمل أن يستغرق تحويل هذه التكنولوجيا إلى منتج عدة سنوات.

وأعادت آبل تصميم آيباد برو آخر مرة في عام 2018. وركز التحديثات السابقة على الأداء وتقنيات الكاميرا، وتم تحديث iPad mini آخر مرة في عام 2019 من خلال دعم Apple Pencil وشريحة أسرع.