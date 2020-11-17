آبي أحمد: مُهلة الاستسلام انتهت

صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت.

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت “ضربات جوية بالغة الدقة” خارج ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن أبي أحمد عبر حسابه على فيسبوك قوله: “بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة”.

ولم يرد تعليق من قادة تيغراي.

وعلى الصعيد ذاته، عبرت جيبوتي عن قلقها البالغ من حالة الصراع الداخلي في إثيوبيا وعن استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع، وشددت على ضرورة أن تظل اثيوبيا اتحادية وديمقراطية وفق ماذكرت وكالة رويترز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الاثيوبي للشؤون الأمنية جيدو أندارغاتشيو، الذي وصل الى جيبوتي لبحث الوضع الحالي في إثيوبيا فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ القانون الحكومية ضد الجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي.