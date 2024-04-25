آبي أحمد يستقبل الدبيبة والبحث يتناول القضايا الإقتصادية والسياسية والأمنية

استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم بالقصر الرئاسي بأديس أبابا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق لهز

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا، بحضور وزراء المالية والمواصلات والشباب والعمل والتأهيل والدولة لشؤون مجلس الوزراء من الجانب الليبي، ووزراء العمل والري والموارد المائية والبنية التحتية والإعمار والشؤون الخارجية ومستشار رئيس الوزراء من الجانب الإثيوبي.

ورحب آبي أحمد بزيارة الدبيبة لـ إثيوبيا، معتبرا أنها خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من عشرين عاما.

من جانبه أكد الدبيبة في كلمته رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية، التي لم تعقد منذ العام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين.

كما تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، أهمها تنظيم العمالة الوافدة الأثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها إلى جانب عدد من الملفات السياسية بين البلدين والتأكيد على توحيد الجهود ودعمها بالقارة الإفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى.

ووجه الدبيبة الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.