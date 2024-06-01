آخرهم طفل عمره 13 عام.. مقتل 37 شخص في غزة بسبب سوء التغذية!

أفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه “ارتفع عدد قتلى سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 37 شخصا”.

وقالت مصادر طبية، إن “الطفل عبد القادر السرحي البالغ من العمر13 عاما، قتل في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج في ظل إغلاق الاحتلال معبر رفح”.

وأضافت المصادر: “إن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات”.

وتابعت المصادر، أن “الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ، مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة”.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر رفح منذ 26 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة المواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني ما بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فورا.​​​​​​​

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعلن في وقت سابق، أن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 مايو الفائت.