آخر إحصائيات التسجيل في «الانتخابات البلدية»

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحصائيات التسجيل في (62) مجلسا بلديا مستهدفا في الانتخابات البلدية (المجموعة الثانية 2025).

وبحسب المفوضية، “إجمالي عدد المسجلين (560,896) ناخب وناخبة، وإجمالي عدد المسجلين من الرجال (388,033)، وإجمالي عدد المسجلين من النساء: (172,863)”.

📢#احصائيات تسجيل الناخبين لكل مجلس بلدي مستهدف في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025 🗓تاريخ الاحصائية: 13 أبريل 2025 #بلديتك_مسؤوليتك #تسجيل_الناخبين #سجل_وشارك_في_التعمير #صوتك_يبني_بلديتك تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٣ أبريل ٢٠٢٥

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية، “عن تمديد استثنائي لمدة 48 ساعة لعملية تسجيل الناخبين، ويشمل هذا التمديد التسجيل عبر الرسائل النصية فقط”.

ولفتت المفوضية عناية المواطنين إلى أن “لجان قبول طلبات التسجيل في المقرات ستُقفل اليوم عند الساعة الخامسة مساءً، ولن تستقبل أي طلبات بعد هذا التوقيت”.

وأكد مجلس إدارة المفوضية أن “هذا التمديد يُعد الفرصة الأخيرة لإتاحة التسجيل في سجل الناخبين، ولن يتم الإعلان عن أي تمديد آخر بعد انتهاء المهلة المحددة”.

ودعت المفوضية “المواطنين الراغبين في التسجيل إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية عبر الرسائل النصية قبل انتهاء المدة المحددة”.