آخر الأنباء حول سوريا.. أول تواصل بين الإدارة الجديدة و«حكومة طالبان» الأفغانية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، لنظيره الأفغاني مولوي أمير خان متقي، خلال اتصال هاتفي، “أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني”.

وذكرت وكالة “سانا” على قناتها في “تلغرام” أن الوزير متقي، “بارك للشعب السوري انتصاره على النظام البائد متمنيا الخير والاستقرار للسوريين وللقيادة الجديدة”.

كما أكد “دعم بلاده للخطوات الحكيمة التي اتخذتها إدارة سوريا الجديدة، والتي تصب في مصالح السوريين”.

من جانبه، أكد الشيباني، أهمية “تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني، وزيادة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين”.

محافظ دمشق يصدر توضيحا بعد تصريحاته حول السلام بين سوريا وإسرائيل

أصدر محافظ دمشق الجديد ماهر مروان، توضيحا حول تصريحاته عن السلام والحرب مع إسرائيل.

وقال المحافظ: “من واجبي أن أوضح مقصدي مما ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية، كوني محافظا لدمشق لم أتطرق أبدا إلى السلام مع إسرائيل وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقا، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة”.

وأضاف: “كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب عن تعب الشعب السوري في سنوات الثورة وأنه بحاجه إلى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية، من الممكن أن يكون التعبير لدي ناقصا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت”.

وكان مروان، قال في حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR: إنه “في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف” بسبب “فصائل” معينة، “فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا”، مشيرا إلى أن هذه المخاوف كانت “طبيعية”.

وأكد أنه “ليس لدى الحكومة السورية الجديدة “أي خوف تجاه إسرائيل وأن “مشكلتنا ليست مع إسرائيل”.

وتابع: “لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة”، ودعا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: “يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات”. مضيفا: “لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد”.

“رويترز” تكشف عن مكان تواجد “رفعت” عم “بشار الأسد”

قال مسؤولان أمنيان لبنانيان، إن “رفعت الأسد” عم “بشار الأسد” سافر من بيروت إلى دبي في الأيام القليلة الماضية.

وصرح المسؤولان لوكالة “رويترز” بأن “العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة “بالأسد” في الثامن من ديسمبر”.

وأضاف المسؤولان أن “السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم بما في ذلك “رفعت”.

وذكر المسؤولان اللبنانيان “أنهما لا يعرفان ما إذا كان “رفعت” أو أفراد عائلة “الأسد” الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

وأفادت “رويترز” بأن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد بعد على طلب التعليق الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني.

يذكر أن “رفعت الأسد” في نهاية العقد التاسع من عمره وهو شقيق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وقاد رفعت قوات خاصة سحقت انتفاضة للإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وفي عام 2022 قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (منظمة مستقلة) إن ما بين 30 و40 ألف مدني قتلوا في حماة، ويواجه “رفعت الأسد” اتهامات في سويسرا بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار قيادته لقمع دام لانتفاضة في عام 1982”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات القضائية السويسرية إنها اقترحت إلغاء المحاكمة بسبب سوء حالته الصحية، وساعد رفعت شقيقه “حافظ الأسد” في الوصول إلى السلطة في انقلاب عام 1970، وشغل منصب نائب الرئيس قبل أن يتحدى شقيقه على السلطة دون جدوى ويغادر للعيش خارج البلاد، وعاش رفعت الأسد في سويسرا وإسبانيا وفرنسا، حيث أدانته إحدى المحاكم في عام 2020 بشراء عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، وفي عام 2021 عاد إلى سوريا.

وقال المسؤولان اللبنانيان إن “زوجة وابنة نجله دريد، احتجزتا لمحاولتهما السفر من مطار بيروت بجوازي سفر انتهت صلاحيتهما وتم العبث بهما”.

“عبد العاطي” يعتزم زيارة دمشق ولقاء “الشرع”

أفادت صحيفة “الوطن السورية” بأن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة “إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر”.

وأكد وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أنه من المهم أن “تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا”.

الإدارة العسكرية السورية تنفي أنباء متداولة حول دخول قواتها قاعدة “حميميم” الروسية

نفى مسؤول في مكتب العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العسكرية السورية، “صحة الشائعات المتداولة حول “دخول قوة من جهاز الأمن العام إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وخرجوا منها ومعهم مجموعة من المجرمين الذين سيعلن عن أسمائهم لاحقا”.

وأفادت قناة “غرفة عمليات ردع العدوان” على “تلغرام” بأن “جميع الأخبار التي تتحدث عن دخول قوات إدارة العمليات العسكرية إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية واعتقال عدد من ضباط نظام الأسد البائد منفية وعارية عن الصحة”، وأضافت: “مقاتلو العمليات العسكرية ثبتوا حواجز قرب بوابة المطار”.

ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، “على دعم بلاده لسوريا في بناء دولة حرة ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة، تلبي تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته”.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد ملك الأردن “على أهمية أمن سوريا واستقرارها كعامل أساسي لاستقرار المنطقة، مؤكدا رفض الأردن لأي انتهاك لسيادة الأراضي السورية، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني”.

بيدرسون: التصعيد في عدد من المناطق السورية “مثير للقلق”

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون في جلسة مغلقة بمجلس الأمن، إن التصعيد في عدد من المناطق السورية “أمر مثير للقلق”.

وشدد بيدرسون على ضرورة “استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف”.

وأشار إلى أن “المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 تحظى باتفاق واسع”.

وأضاف: “يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سورية مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة”.

اشتباكات مستمرة بين “قسد” والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد ووساطة أمريكية لإيقافها

تستمر الاشتباكات بين “قوات سورية الديمقراطية-قسد”، والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي والمعترف بها من الإدارة السورية في دمشق، في جميع خطوط التماس بينهما في محافظات حلب والرقة والحسكة، والتي تستخدم فيها كل أنواع صنوف الأسلحة الثقيلة والطيران المسير.

وأكدت مصارد مطلعة لوكالة “سبوتنيك” في سوريا، بأن “الاشتباكات مستمرة بين “قسد” والتشكيلات العسكرية التابعة لها من جهة، والفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي جهة أخرى، وتتركز هذه الاشتباكات بشكل أكبر وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف صاروخية مناطق وقرى على عين العرب (كوباني) ومحيط جسر قرقوزاق وسد تشرين في ريف حلب الشرقي، خصوصاً بعد سيطرة الفصائل السورية على مدينتي منبج وتل رفعت وعلى عدد كبير من القرى”.

وتابعت المصادر بأن “التصريحات التركية وقيادة الفصائل السورية تؤكد خلال الأيام الماضية على نيتها السيطرة على مدينة عين العرب وسد تشرين بهدف إخراج قوات “قسد” من كامل الجغرافية الإدارية لمحافظة حلب”.

وأوضحت المصادر بأن “الاشتباكات المستمرة بين الطرفين والمستمرة منذ 15 يوماً، تتزامن مع اشتباكات وقصف متبادل عبر سلاح المدفعية وقذائف الهاون الطيران المسير في ريفي تل أبيض وعين عيسى في ريف محافظة الرقة، وتل تمر وأبو راسين في ريف محافظة الحسكة، مع وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة من الطرفين”.