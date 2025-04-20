آخر التطورات اليومية بمدينة الأصابعة.. المواطنون يشاركون بعمليات الإطفاء

تواصل فرق السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، بالتنسيق مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ في ظل استمرار اندلاع بعض الحرائق.

وبحسب بيان البلدية، “يواصل مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر– فرع الأصابعة، تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحرائق، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي رعاية خاصة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم”.

ووفق البلدية: “بلغت إحصائيات السبت 19 أبريل: عدد المنازل المتضررة من الحرائق: 3 منازل (منها منزلان يتعرضان للضرر للمرة الأولى)، ولم تُسجّل أي إصابات أو حالات اختناق حتى الآن”.

وبحسب البلدية، “فإن عدداً من الحرائق تمكّن المواطنون من السيطرة عليها دون تدخل سيارات الإطفاء، ما يعكس يقظتهم وسرعة استجابتهم”.

وبحسب البيان اليومي، “قام كل من رئيس لجنة الأزمة عماد المقطوف ووكيل البلدية عضو لجنة الازمة أحمد عاشور ورؤساء قسمي السلامة الوطنية بالأصابعة ومطار الزنتان ورئيس فرقة الدعم والإسناد الأمني ورئيس وحدة العلاقات والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بزيارة تفقدية إلى نقطة جندوبة، للوقوف على الأوضاع عن كثب وتقييم الاحتياجات الميدانية”.

وأكدت لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة، “استمرار متابعتها الدقيقة والمباشرة للأوضاع، وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الميدانية من جميع الجهات، كما تعرب عن شكرها للمواطنين على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة، حفاظاً على سلامة الجميع”.