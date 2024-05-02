آخر تطورات احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية.. ومشهد العنف يتصدّر!

تجمع مئات من أفراد “أجهزة إنفاذ القانون” في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس بالولايات المتحدة، استعدادا لإخلاء مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين هاجمه مؤيدون لإسرائيل خلال الليل.

وبحسب وكالة رويترز، “أظهرت لقطات تلفزيونية قوات شرطة مزودة بالمعدات وهي تتواجد في حرم جامعة كاليفورنيا بمحاذاة خيام لحشود من المتظاهرين، وشوهد بعض النشطاء وهم يرتدون خوذات ونظارات واقية وأقنعة تنفس تحسبا للمداهمة”.

ووفق الوكالة، “تجمع مئات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خارج المخيم ونددوا بتحركات الشرطة ورددوا هتافات “عار عليكم” وقام بعضهم بقرع الطبول ولوحوا بالأعلام الفلسطينية بينما كانت قوات الأمن تدخل إلى الحرم الجامعي، وارتدى العديد من المتظاهرين الكوفية الفلسطينية”.

ووفق الوكالة، ألغت جامعة كاليفورنيا الفصول الدراسية لهذا اليوم، بعد اشتباك عنيف نشب بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين ومجموعة من المتظاهرين المناوئين الملثمين الذين شنوا هجوما على مخيم الاحتجاج بالعصي والهراوات.

هذا ونظم طلاب تجمعات ومسيرات أو أقاموا خياما للاحتجاج والاعتصام في عشرات الكليات في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومطالبة جامعاتهم وكلياتهم بالنأي بنفسها عن شركات تدعم الحكومة الإسرائيلية، واستدعت العديد من الكليات والجامعات الشرطة لكبح الاحتجاجات.

وكانت تصاعدت التوترات في جامعات أمريكية أمس، بعدما هاجم مناصرون لإسرائيل اعتصاما طلابيا مؤيدا للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس.

وبحسب وكالة رويترز، “أظهرت مقاطع فيديو سجلها شهود من جامعة كاليفورنيا، أشخاصا يلوحون بهراوات وعصي ويهجمون على حواجز مؤقتة من الألواح الخشبية وضعت لحماية محتجين مؤيدين للفلسطينيين”.

وفي جامعة كولومبيا، “اعتقل عشرات من أفراد شرطة نيويورك يرتدون الخوذات والدروع محتجين مؤيدين للفلسطينيين كانوا يتمركزون في مبنى أكاديميا بالجامعة”.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك: “إن الشرطة اعتقلت نحو 300 شخص في كولومبيا وسيتي كوليدج.