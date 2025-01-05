آخر تطورات العمليات العسكرية في مدينة الزاوية ومناطق ومدن الساحل

نشرت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، بيانا بشأن عملياتها الجارية في مدينة الزاوية ومناطق ومدن الساحل.

وقال البيان: “نفذنا ضربات جوية ليلة البارحة استهدفت موقعاً لتجارة المخدرات، وأخرى صباح اليوم على موقع يستخدم لبيع المحروقات بطرق غير قانونية”.

وأضاف البيان: “الضربات الجوية تأتي في إطار خطة محكمة تستهدف مواقع مختلفة في مدينة الزاوية وأطرافها، تم رصدها مسبقاً”، وقال: “حذرنا ونجدد تحذير كافة سائقي شاحنات الوقود من التعامل مع مهربي الوقود الشاحنات المتورطة في هذه الأنشطة ستكون أهدافاً مشروعة لضرباتنا”.

وأضاف البيان: “تواصل قواتنا توسيع تمركزاتها في كافة شوارع ومناطق مدينة الزاوية، مع استمرار عمليات مداهمة الأوكار وهدمها، ونؤكد أن سلامة المواطنين وأمنهم، إلى جانب حماية الأملاك العامة والخاصة، تأتي في مقدمة أولويات قواتنا، وفق التعليمات الصادرة عن آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي”.