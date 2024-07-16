آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية!

بالتزامن مع الحرب المستمرة على غزة لليوم 284 على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته الضفة الغربية، فما آخر التطورات في القطاع والضفة؟

تطورات الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا”، “أن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان، البالغ من العمر 20 عاما، قتل بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة”.

وأشارت المصادر، إلى أن “القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف”.

في السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي، “فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، قال إنهم مسؤولون عن “انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وبحسب بيان الاتحاد الأووروبي، “تضم القائمة مجموعة “تساف 9″، التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة، ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل”.

هذا وقتلت إسرائيل أكثر من 453 فلسطينيا في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 7820، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية (تاريخ بدء الحرب على غزة).

تطورات الوضع في غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، عملياته العسكرية وهجومه البري والجوي والبحري على قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، انتشل مسعفون 4 قتلى و3 جرحى من منزل إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات إسرائيلية في بلدة عبسان شرق المدينة، وفي رفح جنوبي القطاع، وصل 4 قتلى من منطقة خربة العدس بمدينة رفح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، كما نسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية غرب رفح.

وفي مدينة غزة، انشلت طواقم الإسعاف جثمان قتيل وعدد من الجرحى إثر استهداف طائرة حربية لمنزل يعود لعائلة زقوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، وقتيل آخر وإصابتان عقب استهداف شقه سكنية في شارع النفق في المدينة.

كما مقتل 17 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، بغارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن “المجاعة في قطاع غزة لم تعد تلوح في الأفق، بل أصبحت حقيقة موحشة”.

إلى ذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، “أن إسرائيل ومصر ناقشتا بشكل خاص انسحابًا محتملًا للقوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي كبير، “أن استعداد إسرائيل للقيام بذلك يمكن أن يزيل إحدى العقبات الرئيسية أمام الهدنة مع حماس، التي قالت إن انسحاب إسرائيل من المناطق بما في ذلك الحدود شرط أساسي لوقف إطلاق النار”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى أكثر من 38664 قتيلا و89097 جريحاً.