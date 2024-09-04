آخر تطورات واقعة قتل المواطن «عبد الرحمن»!

أفلحت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، في “استجلاء هُويتيْ المشتبه في ارتكابهما واقعة قتل المواطن “عبد الرحمن سالم ميلاد”.

وقال المكتب في بيان له: “إثر تلقّي سلطة التحقيق نبأ قتل المواطن “عبد الرحمن سالم ميلاد” عند مروره بالطريق الرابط بين مدينة طرابلس وبين مدينة الزاوية؛ وَظّف مكتب النائب العام الأساليب التقنيّة في إدارة إجراءات البحث عن الأدلة، والدلائل الرامية إلى إثبات عناصر الواقعة والظروف التي لابستها؛ واستجلاء هُويات الضالعين في ارتكابها”.

وأضاف البيان: “أسفر البحث عن تعريف المركبة الآلية التي استعملت لتسهيل قدوم الفاعليْن إلى مكان واقعة القتل ومغادرته؛ ووصول سلطة التحقيق إلى السلاح المشتبه أن الفاعليْن استعملاه في تنفيذ ماديات الجريمة؛ وكذلك تعيين حلقة مشتبهيْن اثنين، أمرت النيابة العامة بضبطهما؛ ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير”.

سلطة التحقيق تفلح في استجلاء هُويتيْ المشتبه في ارتكابهما واقعة قتل المواطن عبد الرحمن سالم ميلاد. إثر تلقّي سلطة… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤