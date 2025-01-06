آخر مستجدات العمليات العسكرية في مدينة الزاوية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 6 يناير 2025 - 21:13 نُشر: الإثنين، 6 يناير 2025 - 21:13
ليبيا
تسيير دوريات متحركة لضمان تثبيت السيطرة الأمنية

نشرت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، بيانا حول آخر مستجدات العمليات العسكرية في مدينة الزاوية.

وجاء في البيان:

– تم تنفيذ عدد من المداهمات استهدفت مواقع تمتهن تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية.

– مداهمة أوكار اتخذتها العصابات حصونًا لها على أطراف مدينة الزاوية.

– هدم عدد كبير من المواقع التي كانت تستخدم كملاذ آمن للعصابات الإجرامية.

– نفذت القوات ضربات جوية دقيقة ليلة البارحة، استهدفت مواقع محددة بنجاح.

– الضربات حققت أهدافها المرجوة، مع استمرار العمليات لرصد واستهداف باقي الأهداف.

– نشر تمركزات ثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة الزاوية.

– تسيير دوريات متحركة على مدار الساعة لضمان تثبيت السيطرة الأمنية.

– القوات تواصل رصد ومتابعة الأهداف المرصودة في مدينة الزاوية والمدن الواقعة ضمن نطاق المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

– قمنا بمناشدة جميع المواطنين بالابتعاد عن المواقع التي تم استهدافها خلال الضربات الجوية حفاظًا على سلامتهم لاحتمال وجود مواد قابلة للانفجار في تلك المواقع.

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