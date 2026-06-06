آخر مستجدات صرف زيادة «معاشات المتقاعدين».. صندوق الضمان يترقّب التحويل

أكد الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، أن ملف زيادة معاشات المتقاعدين، لا يزال قيد المتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن تنفيذ الزيادة مرتبط بشكل مباشر بوصول الحوالة المالية الخاصة بها من وزارة المالية إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح الطياري أن الجهات المختصة تتابع بشكل دوري مسار التحويلات المالية، وأن عملية الصرف ستبدأ فور اعتماد المبالغ داخل الصندوق، على أن تُدرج الزيادة في حركة المرتب القادم حال اكتمال الإجراءات المالية المطلوبة.

وبيّن أن المتقاعدين سيحصلون على كامل الفروقات المالية المستحقة منذ صدور القرار، ابتداءً من مرتب شهر يونيو، مؤكداً أن الحقوق المالية محفوظة وسيتم تنفيذها بشكل كامل عند بدء الصرف الفعلي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على متابعة الملف خطوة بخطوة، مع الحرص على إبلاغ المستفيدين بأي مستجدات فور توفرها، بما يضمن الشفافية ووضوح الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الزيادة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل ترقب واسع من شريحة المتقاعدين في ليبيا، الذين ينتظرون استكمال الإجراءات المالية اللازمة للبدء في صرف الزيادة المقررة، وسط تأكيدات رسمية بأن التنفيذ سيكون فور وصول التمويل المعتمد.