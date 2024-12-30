آخر نتائج الدوري الممتاز لكرة القدم.. فريق «الأخضر» في الصدارة

تربع فريق “الأخضر” على صدارة المجموعة الأولى في الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز على فريق “النصر” الضيف بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء، ليصل إلى النقطة 12، فيما ظل “النصر” عند النقطة السادسة من ثلاث مباريات.

وبحسب وكالة وال، “في المباراة الثانية ضمن نفس الجولة، تمكن فريق “خليج سرت” من الفوز على ضيفه “الوفاق إجدابيا” بهدف نظيف على ملعب مدينة سرت، ليحقق أول ثلاث نقاط له في الدوري ويرتفع رصيده إلى أربع نقاط، في المقابل، ظل “الوفاق إجدابيا” عند رصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثالثة، استمر “الاتحاد” في مسلسل التعثر، حيث تعرض للخسارة الثالثة على التوالي أمام فريق “أبوسليم”، الذي فاز بهدف نظيف سجله لاعبه محمد عادل في المباراة التي أُقيمت على ملعب أبوسليم، وبذلك، ظل “الاتحاد” في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط، بينما سجل “أبوسليم” أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وعلى ملعب مصراتة، قاد أسامة الشريمي، فريقه “السويحلي” لتحقيق فوز ثمين على فريق “الترسانة” بهدف واحد في المباراة ضمن المجموعة الثالثة، ورفع “السويحلي” رصيده إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد الترسانة عند 5 نقاط.