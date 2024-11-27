آراء متناقضة حول «القهوة والصحة».. فماذا يقول العلماء؟

تعتبر القهوة المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص؛ والكثيرون لا يستطيعون بدء نهارهم دون كوب من القهوة، ولكن ما هي أخطر أضرار هذا المشروب الي يدمنه أغلبنا؟

وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة عن “تأثير تناول القهوة بصورة منتظمة على أمعاء الإنسان، إذ تسهم في زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا”.

ووفق موقع “ريسيرش غيت” البحثي، “أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، وشارك فيها 77 ألف متطوع من مختلف بلدان العالم، حيث شاركوا بمعلومات عن النظام الغذائي اليومي لكل منهم”.

وركز الباحثون في دراستهم على “عادات شرب القهوة يوميا، وتحليل تلك البيانات بصورة عامة بعد ربطها بنتائج تحليلات خاصة بتركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم”.

وبحسب الدراسة، “فإن مستوى وجود البكتيريا داخل أمعاء من يشربون القهوة بانتظام، أعلى 8 مرات من الذين لا يتناولونها بصورة منتظمة”.

كيف تؤثر القهوة في الدماغ؟

في المقابل، أشار الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب، “إلى أن استهلاك القهوة باعتدال له تأثيرات إيجابية مختلفة على أعضاء جسم الإنسان، بما فيها الدماغ”.

وقال: “تؤثر القهوة إيجابيا في الدماغ عند تناولها باعتدال، حيث تساعد على تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين على تحسين الحالة المزاجية لأنه يعمل على رفع مستوى الدوبامين والسيروتونين في الجسم ما يعني أنه يخفض مستوى الإجهاد.

وأضاف: “تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي بدورها تؤثر إيجابيا في الدماغ وتحميه من التلف، ويمكن للشخص تناول 300-400 ملغم (3-4 أكواب من القهوة) من الكافيين دون أي ضرر للصحة، ولكن يجب أن نعلم أن أصناف القهوة مختلفة، ما يعني أن نسبة الكافيين فيها مختلفة”.

يذكر أنه “وبحسب منظمة الأغذية والزراعة الأمريكية، فإن معدل الإستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي سبعة ملايين طن”.