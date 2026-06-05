«آسر» تدخل المنافسة بقوّة.. حاسب ضخم بمواصفات متقدّمة

كشفت شركة Acer عن حاسبها اللوحي الجديد Iconia Duo S14، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق الأجهزة اللوحية الكبيرة ومنافسة الطرازات الحديثة من سامسونغ، خصوصًا سلسلة Galaxy Tab المتقدمة.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED كبيرة قياسها 14.2 بوصة بدقة عرض تبلغ 1840 × 2880 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 241 بيكسل لكل إنش، إلى جانب سطوع يصل إلى 400 nits، ما يمنح تجربة عرض موجهة للمحتوى المرئي والعمل الإبداعي.

ودعّمت Acer جهازها بقلم ذكي مخصص للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات، ما يعزز من استخدامه في مجالات التصميم والملاحظات الرقمية والعمل التفاعلي.

ويعمل الحاسب اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 16، إلى جانب معالج MediaTek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali-G615-MC6، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما على مستوى التصوير، فيضم الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 5 ميغابيكسل، مع عدسة ماكرو وعدسة للتصوير الواسع، إضافة إلى إضاءة LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والتصوير السريع.

ويتميز الجهاز أيضًا بنظام صوتي يتكون من أربعة مكبرات صوت عالية الأداء، إلى جانب منفذي USB Type-C للشحن ونقل البيانات وربط الجهاز بالشاشات والأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع.

ويحتوي Iconia Duo S14 على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 20 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل ممتدة تتناسب مع الاستخدام المكثف طوال اليوم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار المنافسة المتصاعدة بين الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية، حيث تسعى Acer إلى تعزيز موقعها في سوق تهيمن عليه علامات كبرى، عبر تقديم أجهزة تجمع بين الحجم الكبير والمواصفات التقنية المتقدمة.

هذا ويشهد سوق الأجهزة اللوحية في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا مع تركيز الشركات على الشاشات الأكبر والأداء الأقوى، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على هذه الأجهزة في العمل والدراسة وصناعة المحتوى. وتُعد سامسونغ من أبرز اللاعبين في هذا القطاع، ما يجعل أي دخول جديد بمواصفات قوية خطوة تنافسية مباشرة في هذا السوق.