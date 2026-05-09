«آسر» تعود بقوّة إلى سوق الحواسب اللوحية

كشفت شركة Acer عن حاسبها اللوحي الجديد Iconia iM11-22M5G، في خطوة تهدف لإعادة الشركة إلى المنافسة القوية في سوق الحواسب اللوحية الذكية.

ويتميز الجهاز بهيكل متين مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد تبلغ (261.7 × 177.7 × 7.9) ملم، ووزن يصل إلى 535 غراماً، ويأتي مع لوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي يتيح الكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

وشاشة الحاسب اللوحي من نوع IPS LCD بقياس 11.45 بوصة، بدقة عرض 1440 × 2200 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، بكثافة حوالي 230 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 450 nits، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7050 ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، مع إمكانية التوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16+2 ميغابيكسل، تشمل عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، بينما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ويدعم الحاسب أربع مكبرات صوت، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، مع بطارية بسعة 7400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

ومن المتوقع أن يحقق الجهاز مبيعات قوية ويعزز موقع Acer في سوق الحواسب اللوحية الذكية، بعد فترة غياب نسبية عن الأجهزة اللوحية الحديثة.