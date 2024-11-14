آسيا في الصدارة.. 100 مليار دولار عوائد «ألعاب» الهاتف المحمول

توقعت شركة “اكس سول Xsolla” لألعاب الفيديو أن تحقق الألعاب على الهاتف المحمول إيرادات بقيمة 98.7 مليار دولار على مستوى العالم هذا العام، إذ تتصدر آسيا ذلك السوق بعائدات تبلغ 65 مليار دولار.

وتم الكشف عن ذلك التوقع في تقرير الشركة ربع السنوي عن أوضاع سوق ألعاب التليفون المحمول. وقال التقرير “إن مناطق مثل إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط تبرز أيضاً كلاعبين رئيسيين، ما يعكس التأثير العالمي المتزايد للقطاع”.

يسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة للمتاجر الإلكترونية، إذ يقوم 77% من اللاعبين بإجراء عمليات شراء من خلال هذه المتاجر عبر الإنترنت التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، ما يؤكد على الشعبية المتزايدة لهذه القنوات.

وقال بيركلي إيجينز، كبير مسؤولي التسويق ورئيس قسم النمو في الشركة في بيان: “تقدم نسخة خريف 2024 من تقرير Xsolla نظرة واضحة على اتجاهات الهاتف المحمول وحلول الدفع الناشئة وتأثير النساء في الألعاب والتحولات التنظيمية المستمرة التي تشكل المستقبل”.

وأضاف: “من خلال هذا التقرير، نهدف إلى تزويد شركائنا بالرؤى والاستراتيجيات التي يحتاجون إليها لاغتنام الفرص الجديدة والنجاح في مشهد متغير باستمرار”.

ومن المتوقع أن تحقق خدمة الألعاب السحابية من مايكروسوفت إيرادات سنوية تبلغ 450 مليون دولار بحلول عام 2026، وهي زيادة كبيرة من 50 مليون دولار في عام 2021.

وفي الولايات المتحدة، سيكون هناك 182 مليون لاعب ألعاب هاتف محمول بحلول عام 2027. وبلغت إيرادات الألعاب المحمولة في الولايات المتحدة 47.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا العام تقود الولايات المتحدة نمو الألعاب المحمولة في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع إنفاق اللاعبين بنسبة 12.3% على أساس سنوي، إلى 13.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.