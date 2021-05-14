آلاف الأردنيين يزحفون نحو الحدود الفلسطينية

زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني، وسط محاولات المتظاهرين لاجتياز الخط الحدودي مع فلسطين.

ووسط محاولات اجتياز الحدود، تقوم قوات الأمن الأردني بمنع محاولات عبور المتظاهرين من بين المزارع باتجاه الشريط الحدودي.

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون السلطات بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة رفضًا لعدوان الاحتلا.ل على غزة والأقصى pic.twitter.com/5TPomPdBzC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 14, 2021

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

آلاف الأردنيين وصلوا حدود فلسطين، ويهتفون الآن: بالروح بالدم نفديك يا أقصى pic.twitter.com/CN5g97Wxx0 — محمد عايش (@ayesh_mo) May 14, 2021

"يا أبو عبيدة يا مغوار ويا أبو حمزة يا مغوار، هينا وصلنا للأغوار"

آلاف الأُردنيين يهبون إلى حدود فلسطين المحتلة نصرةً للقدس وغزّة#يلا_على_الحدود#سيف_القدس pic.twitter.com/lcapUdgeZV — رائد أبو جراد #غزة (@Abuya7ya23) May 14, 2021

آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني pic.twitter.com/oINaByoY6y — العنوان (@al3onwaan) May 14, 2021