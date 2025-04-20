آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب: أعيدوا المهاجرين للوطن

شارك آلاف الأميركيين، في مظاهرات حاشدة بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، احتجاجاً على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما المتعلقة بالهجرة وترحيل الأجانب.

وتجمّع مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، “رافعين لافتات كتب عليها “لا للملك”، مرددين شعارات مثل “أعيدوهم إلى الوطن”، في إشارة إلى مهاجرين يرون أنهم تعرضوا للترحيل دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية سليمة”.

واتهم المحتجون الرئيس ترامب بممارسة أسلوب “حكم استبدادي”، وبارتكاب انتهاكات قانونية بحق المهاجرين، وقالت إحدى المشاركات من سكان واشنطن: “الاحتجاجات تتزايد، وأردت أن أكون جزءاً من هذه الحركة الشعبية الرافضة لما يجري”.

وأشار أحد المتظاهرين “إلى حالة كيلمر أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله إلى السلفادور رغم تمتعه بوضع قانوني محمي، قائلاً: “إذا كان من الممكن ترحيل رجل مثل أبريغو دون محاكمة، فمن السهل أن تُنتهك حقوق مواطنين آخرين في المستقبل”.

كما شهدت مدينة نيويورك “مظاهرة مماثلة أمام مكتبة نيويورك العامة، في وقت ذكرت فيه صحيفة واشنطن بوست أن العديد من المدن الأميركية الأخرى شهدت احتجاجات متزامنة”.

يُذكر أن أولى “الاحتجاجات الكبرى ضد سياسات ترامب انطلقت قبل أسبوعين، حيث خرج عشرات الآلاف في مظاهرات عمت عشرات الولايات الأميركية”.