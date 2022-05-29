آلاف الإسرائيليين يتوافدون إلى باب العامود بالقدس المحتلة

اقتحمت “مسيرة الأعلام” التهويدية الاستفزازية، مساء اليوم الأحد، البلدة القديمة بالقدس المحتلة من باب العامود، بمشاركة آلاف المستوطنين الذين دنسوا المكان.

وشتم المستوطنون، خلال المسيرة، الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ورددوا الهتافات العنصرية وأخرى تنادي بالموت للعرب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبدأ آلاف المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بالتوافد إلى منطقة “باب العامود” بمدينة القدس الشرقية، للمشاركة في مسيرة الأعلام، وسط أجواء متوترة وتشديدات أمنية.

ومسيرة “الأعلام”، السنوية، تُنظم احتفالا باحتلال الشق الشرقي من القدس، والتي من المقرر أن تمر من باب العامود والبلدة القديمة، وتنتهي بحائط البراق، الذي يسميه اليهود “حائط المبكى”، والملاصق للمسجد الأقصى المُبارك.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أنّ الآلاف من الإسرائيليين يتوافدون من عدة أحياء، نحو منطقة “باب العامود”، في ظل أجواء متوترة.

مستوطنون يشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء مسيرتهم في باب العامود pic.twitter.com/2R1fSb1AwC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وأصيب 24 مواطنًا في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القدس المحتلة، خلال تصديهم “مسيرة الأعلام” التهويدية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعاملت مع 24 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسقوط في محيط وداخل البلدة القديمة، حيث تم نقل 8 إصابات للمستشفى، وجرى علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقمها في محيط باب العامود، خلال محاولتهم الوصول لإحدى الإصابات.

وأشارت إلى أنها فتحت مستشفى ميدانيا في مركز الإسعاف بحي الصوانة للتعامل مع الإصابات.

من باب العامود بالقدس الآن pic.twitter.com/NQUdFAvlns — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وفي سياق متصل، خرجت مسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة، ردا على “مسيرة الأعلام” التهويدية التي ينظمها المستوطنون.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الفلسطينيين خرجوا بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

واعتدى مستوطنون على الزميلات الصحفيات ليالي عيد، وسلام مشرقي، ولانا كاملة، والطاقم المرافقة، وحاولوا منعهن من تأدية واجبهن.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في منطقة باب العامود، بعد ظهر اليوم الأحد، وانتشرت قواتها في أحياء مدينة القدس المحتلة بشكل مكثّف، وأفرغت محيط منطقة باب العامود من وجود الفلسطينيين لتأمين “مسيرة الأعلام” التهويدية الاستفزازية.

كما أغلقت قوات الاحتلال محيط باب الساهرة وحي المصرارة في شارع صلاح الدين، واعتدت على من مجموعة من الفلسطينيين رفعوا علم فلسطين بينهم مسن.

كما رفع الشبان الفلسطينيون علم فلسطين تزامنا مع “رقصات” المستوطنين في باب العامود.

واعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا على الأقل خلال تواجدهم في محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.