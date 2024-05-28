آلاف الشركات الغربية تتراجع عن مغادرة روسيا

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن “آلاف الشركات الغربية تخلت عن مغادرة السوق الروسية بعد حساب الخسائر التي ستتكبدها إن تركت روسيا”.

وأفادت “فاينانشال تايمز”، أن “أسبابا عدة أجبرت الشركات الغربية على إعادة النظر في قرار الرحيل، وبينها “الخسائر والعوائق البيروقراطية” حيث تتعرض للتخلي عن أصولها وتتجمد أو تصادر أموالها وحساباتها في روسيا”.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون مع الشركات الغربية في روسيا: “تجد العديد من الشركات الأوروبية نفسها بين المطرقة والسندان، حيث تم منحها خيار بيع أعمالها بشروط غير مقبول بالنسبة لها”.

ووفقا للصحيفة، “بقيت أكثر من 2100 شركة عالمية في روسيا منذ عام 2022، بما فيها Avon وAir Liquide وReckitt وUnilever وNestle وPhilip Morris، فيما غادرت أو قلصت أنشطتها 1600 شركة”.

وصرح المدير العام لشركة الأمريكية Mondelez International، “إن الشركة لم تغادر روسيا، وستواصل أعمالها فيها، ولم يصر المساهمون فيها على خلاف ذلك”.

وأضاف أن “الإدارة تحاول عدم الدخول في مواجهة أو الإدلاء بتصريحات مستفزة، ولكن ببساطة الاستمرار بعملها في روسيا، مشيرا إلى أن ” السلطات الروسية لا ترغم الشركات الغربية على مغادرة البلاد”.

وأشارت “فاينانشال تايمز” إلى أن بعض الشركات الغربية قامت ببناء 4-5 مصانع على مدار 30 عاما، ولن يبيعوها بخسارة 90%” من قيمتها”.

هذا وكانت روسيا خيّرت الشركات الأجنبية بين الرحيل بخفي حنين أو البقاء والتربّح.