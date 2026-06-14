آلاف القتلى في لبنان.. «سموتريتش وبن غفير»: يجب أن تهتزّ الضاحية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفعت منذ 2 مارس إلى 3756 قتيلاً و11632 جريحاً، وذلك بعد تسجيل 45 قتيلاً و149 إصابة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وفق بيان رسمي صدر يوم 13 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة جاءت مقارنة بأرقام سابقة بلغت 3711 قتيلاً و11483 جريحاً، ما يعكس استمرار ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في مناطق مختلفة من لبنان، خصوصاً في الجنوب.

ميدانياً، تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم التفاهمات المعلنة لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل 2026، وسط خروقات متكررة وتوتر متصاعد على طول الحدود.

كما تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار التوغل الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب لمسافات تتجاوز 10 كيلومترات، في أعمق تحرك بري منذ أكثر من 25 عاماً.

وفي السياق السياسي والعسكري، أدلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتصريحات قال فيها: “يُحظر السماح لحزب الله باستغلال الوضع للإضرار بالشمال، الطريقة الوحيدة هي أن يسقط عشرة مبانٍ في الضاحية مقابل كل إطلاق نار باتجاه أراضينا، ابتداءً من هذه الليلة”.

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: “يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان”، مضيفاً: “سأطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو) بالرد على إطلاق كل طائرة مسيرة من لبنان بإطلاق الصواريخ”، ومؤكداً: “لا نحتوي الإرهاب بل نحسم”، قبل أن يضيف: “1000 عنصر من حزب الله مقابل شعرة من رأس جندي إسرائيلي”.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) لبحث التطورات الإقليمية، وسط تقارير عن ترتيبات مرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد سقوط طائرتين مسيّرتين في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان دون تسجيل إصابات، فيما أفادت إذاعة الجيش بسقوط أربع مسيّرات خلال اليومين الأخيرين.

في المقابل، أعلن “حزب الله” تنفيذ 22 عملية عسكرية خلال 24 ساعة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكداً أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية وضمن ما وصفه بالدفاع عن الأراضي اللبنانية.

كما تحدث الحزب عن تنفيذ عمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة واشتباكات مباشرة مع قوات متوغلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التفاهمات الدولية لوقف إطلاق النار منذ أبريل 2026، رغم استمرار الخروقات الميدانية.