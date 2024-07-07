آلاف المسلمين التايلانديين من 45 محافظ يلتقون شيخ الأزهر

نظم المركز الإسلامي بالعاصمة التايلاندية بانكوك لقاء جماهيريا لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أ. د. أحمد الطيب، بمسلمي تايلاند.

وحرص آلاف المسلمين التايلانديين على الحضور من 45 محافظة، بحضور فضيلة الشيخ آرون بون شؤم (محمد جلال الدين بن حسين)، رئيس هيئة كبار العلماء في مملكة تايلاند، وكبار القيادات الدينية في تايلاند، وأئمة تايلاند.

وأعرب شيخ الأزهر عن سعادته بتواجده في هذا الجمع من العلماء والمفكِّرين والأئمة التايلانديين، مشيرا إلى أنه حينما يرى آلاف الوجوه التايلاندية التي درست في الأزهر الشريف، يشعر بأنه لم يخرج من أروقة الأزهر في القاهرة، معبرا عن سعادته بأن هذه الزيارة تأتي في خضم الاحتفال بالعام الهجري الجديد؛ ليحتفل مع مسلمي تايلاند بهذه الذكرى العزيزة علينا نحن المسلمين.

وأكد الطيب أن أبواب الأزهر مفتوحة لمسلمي تايلاند، مشيرا إلى أن الأزهر يقدم 160 منحة دراسية سنويًّا لمسلمي تايلاند للالتحاق بجامعة الأزهر، وأن الأزهر على استعداد لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء تايلاند، بما يلبِّي احتياجات المجتمع المسلم في تايلاند.