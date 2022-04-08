آلاف المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 80 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، لوكالة الأناضول إنّ 80 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة اليوم، في المسجد.

وكانت شرطة الإحتلال الإسرائيلي قد أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، معزَزين بقوات إضافية في جميع أنحاء المدينة.

وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، منذ ساعات صباح اليوم، في حين شوهد عناصر شرطة الإحتلال في محيط البلدة القديمة، وفي أزقتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

ولوفرضت شرطة الإحتلال قيودا على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى، وسمحت بالدخول للرجال من سكان الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والنساء من كافة الأعمار، والأطفال دون 12 عاما بالدخول بدون حيازة تصريح.