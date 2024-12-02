آليات عسكرية من الجيش العراقي تتحرك نحو الحدود مع سوريا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الإثنين، عن تحريك “قطعات مدرعة” من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وذلك في ضوء هجمات فصائل المعارضة المسلحة في سوريا المجاورة.

وأوضح اللواء يحيى رسول، أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام السلطات العراقية بتعزيز القطاع الشمال غربي لمحافظة نينوى، بالقطاعات المدرعة والآلية، حسب قول رسول.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قد ترأس مساء الأحد اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لدراسة ومتابعة المستجدات في سوريا.

وقال مصدران في قوات النظام السوري إن “عناصر من فصائل الحشد الشعبي دخلت سوريا الليلة الماضية من العراق عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال” وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات الفصائل المسلحة”.

ووضع العراق جميع القطاعات العسكرية في حالة طوارئ، بعد التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها سوريا، مرفقة بتحركات دبلوماسية بهدف “إبعاد البلاد عمّا يجري في سوريا”.

من جانبه، قال قائد قوات الحدود، الفريق محمد السعيدي، الإثنين، إن حدود العراق “مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، لرصد أي تحركات”.

وأشارت وزارة الداخلية العراقية، إلى أن “الحدود العراقية السورية هي الأفضل أمنيا”، مؤكدة أنه “لا يمكن اختراقها”.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر سورية لوكالة رويترز، وحسابات داعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، عن “وصول مقاتلين عراقيين من (الحشد الشعبي) إلى سوريا، لدعم قوات النظام” في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة، التي سيطرت خلال الأيام الماضية على مدن وقرى أهمها حلب.