آلية استخدام الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين!

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيديو تعليمي حول الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين.
ومن خلال الفيديو يمكن الإطلاع على كيفية عمل الواجهة، ويمكن الدخول للواجهة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي :⤵️
https://cns-supporters.hnec-apps.org/auth/login
وكذلك يمكن تحميل استمارات الترشح و الإطلاع عليها بالضغط على الرابط التالي :⤵️
الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين من خلال الفيديو يمكنكم الإطلاع على كيفية عمل الواجهة. ويمكنكم الدخول…تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
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