آلية استخدام الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين!

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيديو تعليمي حول الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين.

ومن خلال الفيديو يمكن الإطلاع على كيفية عمل الواجهة، ويمكن الدخول للواجهة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي :⤵️

https://cns-supporters.hnec-apps.org/auth/login

وكذلك يمكن تحميل استمارات الترشح و الإطلاع عليها بالضغط على الرابط التالي :⤵️

https://shorturl.at/qFMNs

الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين من خلال الفيديو يمكنكم الإطلاع على كيفية عمل الواجهة. ويمكنكم الدخول… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤