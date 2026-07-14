آلية توزيع المقاعد وترتيب الفائزين.. كيف تُحتسب نتائج انتخابات «النقابة الفرعية»؟

أوضحت اللائحة المنظمة لانتخابات النقابة الفرعية آلية احتساب نتائج الاقتراع وطريقة اختيار الفائزين بالمقاعد المختلفة بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات.

وبحسب اللائحة، تُرتب أسماء المرشحين الفائزين وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ترتيبًا تنازليًا، بحيث يحصل المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات على مقعد رئيس النقابة الفرعية.

ويلي ذلك توزيع بقية المقاعد وفق ترتيب الأصوات، حيث يُمنح الفائز التالي مقعد نائب رئيس النقابة، ثم مقعد الشؤون الإدارية والمالية، ثم مقعد شؤون العضوية، ثم مقعد النشاط والعلاقات العامة.

كما نصت اللائحة على تخصيص المقعد السادس للنساء، إذ تفوز به المرشحة المشاركة في المنافسة حتى لو لم تحصل على عدد الأصوات المؤهل لشغل المقعد وفق الترتيب العام، ويكون الفوز بأي عدد من الأصوات بغض النظر عن ترتيبها بين بقية المرشحين.

وفي حال عدم ترشح أي امرأة لشغل المقعد السادس المخصص للنساء، تتولى النقابة العامة المنتخبة بالتنسيق مع النقابة الفرعية المنتخبة اختيار من يشغل هذا المقعد بصورة مؤقتة من بين أعضاء النقابات الأساسية.

واشترطت اللائحة ألا يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار منتميًا إلى النقابة الأساسية التابعة لكل من رئيس النقابة العامة أو رئيس النقابة الفرعية.