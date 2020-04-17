آل الشيخ: صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمر كورونا

صلاة التراويح سنة وليست واجبة. [رويترز]

قال مفتي المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، إنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، فإن الناس يصلونها في بيوتهم.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن آل الشيخ قوله: “بالنسبة لصلاة التراويح فتقام في البيوت في شهر رمضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلا لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة… ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة”.

وفي إجابته على السؤال عن مشروعية صلاة العيد في البيوت، قال المفتي: “أما صلاة العيد، إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها، فإنها تُصلى في البيوت دون خطبة بعدها”.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن جواب مفتي السعودية جاء ردا على عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار جائحة كورونا.

هذا وتتصدر السعودية قائمة الدول الخليجية من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تليها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

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