«آل ثاني»: استقرار سوق الطاقة مهم بالنسبة لقطر

أكّد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية استقرار سوق الطاقة بالنسبة لبلاده.

وقال آل ثاني إنّ هناك توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق، وأنّ استقرار سوق الطاقة أمر مهم للدوحة حيث أنّها تُوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق القطرية.

ويتهم الغرب روسيا بتحويل الغاز الطبيعي إلى سلاح في المعركة القائمة مع موسكو، ردا على شن الأخيرة حربا ما زالت قائمة ضد أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير 2022.

وتسابق دول أوروبا الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء، في وقت سجلت أسعاره مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه قبل عام.