آمر فرقة الإسناد الأولى يمتثل للتحقيق في واقعة قتل «البيدجا»

أعلن مكتب النائب عن امتثال آمر فرقة الإسناد الأولى محمد بحرون لإجراءات بحث واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.



وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تَسلمت وحدة شؤون الضبط القضائي، بمكتب النائب العام اليوم الخميس، المبحوث عنه -آمر فرقة الإسناد الأولى – الذي امتثل طوعاً.

ووجه مأمور الضبط القضائي المكلف بسماع أقوال الممتثل؛ وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.

يأتي ذلك في حين، أعلن مكتب النائب العام عن قيام أحد مرتكبي واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بتسليم نفسه طوعا للنيابة العامة.

وبحسب بلاغ للمكتب يوم الأربعاء، فقد أرشدت سلطة التحقيق مأمور الضبط القضائي إلى إجراء سماع أقوال المشتبه الذي سلم نفسه طوعا؛ وأمرت بضبط 3 مشتبهين أسفر البحث عن إثبات ضلوعهم في الجريمة، ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.