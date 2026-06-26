آيزنكوت يهاجم نتنياهو: لبنان كان «مقبرة» رؤساء الحكومات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، وخصم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الساحة السياسية، غادي آيزنكوت، إن لبنان شكّل عبر العقود الماضية “مقبرة سياسية لرؤساء حكومات إسرائيل”، بدءاً من مناحيم بيغن مروراً بإيهود أولمرت، وصولاً إلى نتنياهو.

وجاءت تصريحات آيزنكوت في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، هاجم فيه أداء نتنياهو السياسي والعسكري، معتبراً أنه يحاول التغطية على إخفاقات السابع من أكتوبر عبر تحقيق إنجازات عسكرية، في إشارة إلى التصعيدات الجارية، مضيفاً أن رئيس الوزراء “مستعد لبذل أي شيء” من أجل ضمان تشكيل لجنة تحقيق سياسية حول تلك الأحداث.

وأضاف آيزنكوت أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد حالة من الارتباك، مشيراً إلى أن نتنياهو يستخدم التهديدات السياسية الداخلية، ومنها التلويح بإبعاد شخصيات داخل حزب الليكود، في إطار تعزيز موقعه السياسي، وفق تعبيره.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لو خاض الانتخابات بشكل منفرد بعيداً عن حزبه، لن يتمكن من تحقيق نتائج كبيرة، في إشارة إلى تراجع شعبيته السياسية، مستحضراً تجارب تاريخية سابقة داخل السياسة الإسرائيلية، بينها تجربة حزب “رافي” بقيادة ديفيد بن غوريون.

ويُعد غادي آيزنكوت من أبرز القيادات العسكرية السابقة في إسرائيل، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وارتبط اسمه بما يُعرف بـ“استراتيجية الضاحية”، القائمة على استخدام قوة عسكرية مفرطة ضد البنى التحتية للمناطق التي تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل، بهدف إحداث دمار واسع يفرض كلفة إعادة إعمار طويلة.

ودخل آيزنكوت المعترك السياسي في عام 2022، حيث انضم إلى حكومة طوارئ ثم برز لاحقاً كأحد الوجوه البارزة في معسكر المعارضة، وسط تصاعد الانقسام السياسي داخل إسرائيل حول إدارة الحرب والسياسات الداخلية.