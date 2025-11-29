آيفون يعيد آبل للصدارة.. «ون بلس وهواوي» تطلقان هواتف رائدة

أعلنت شركة OnePlus عن هاتفها الجديد الذي يُعد منافسًا قويًا في سوق هواتف أندرويد، مميزًا ببطارية كبيرة وقدرات تصوير متطورة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المواصفات العملية.

ويأتي الهاتف بشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المكثف.

الكاميرات

كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50+8 ميغابيكسل ، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية .

، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل . كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تلبي احتياجات الصور الذاتية والمكالمات المرئية.

الشاشة

من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.83 بوصة ، بدقة 1272×2800 بيكسل ، وكثافة تقريبية 450 بيكسل لكل إنش .

بمقاس ، بدقة ، وكثافة تقريبية . معدل تحديث 165 هيرتز ، مع دعم تقنيات +HDR10 وDolby Vision وHDR Vivid .

، مع دعم تقنيات . محمية بزجاج Crystal Shield المقاوم للصدمات والخدوش.

الأداء والبرمجيات:

يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16 .

مع واجهة . معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 مع معالج رسوميات Adreno .

مع معالج رسوميات . خيارات التخزين الداخلية تصل حتى 1 تيرابايت.

المواصفات الإضافية

منفذين لشريحة الاتصال، منفذ USB Type-C 2.0 ، وشرائح NFC .

، وشرائح . تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع.

للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع. دعم تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويُتوقع أن ينافس الهاتف بقوة ضمن الفئة العليا في السوق، خصوصًا لعشاق الأداء العالي والشحن السريع والتصوير الاحترافي.

لأول مرة منذ 14 عامًا.. “آيفون 17” يعيد آبل إلى صدارة سوق الهواتف الذكية العالمية

سجلت شركة آبل تقدماً كبيراً قد يجعلها أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم لأول مرة منذ 14 عاماً، متجاوزة سامسونغ وفقاً لخبراء الصناعة.

ويتوقع أن تشحن آبل نحو 243 مليون هاتف خلال العام الحالي، مقارنة بـ235 مليون هاتف لشركة سامسونغ، ما يعادل حوالي 19.4% من سوق الهواتف الذكية العالمي مقابل 18.7% لسامسونغ، لتتصدر آبل المشهد العالمي لأول مرة منذ عام 2011.

وعزّز نجاح هاتف “آيفون 17″، الذي صدر في سبتمبر، هذا الأداء، مع مبيعات “وفيرة” خلال موسم العطلات، بحسب ليانغ وانغ، محلل شركة Counterpoint Research، مشيراً إلى أن الطلب قوي أيضاً في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وتعمل آبل على توسيع حضورها عبر شركائها في قنوات التوزيع وإنشاء منافذ بيع مباشرة، كما ساهم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في زيادة قدرة المستهلكين في الخارج على شراء هواتف جديدة.

وشهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 12% في مبيعات سلسلة “آيفون 17” خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد الإطلاق مقارنة بسلسلة “آيفون 16″، فيما ارتفعت المبيعات في الصين بنسبة 18% وفي اليابان بنسبة 7%.

وأشار المحلل وانغ إلى أن شريحة من مستخدمي “آيفون” الذين لا يشترون أحدث الطرازات سنوياً اختارت النموذج الحديث هذا العام، ما عزز توقعات نمو الشحنات. كما استفادت آبل من التعريفات الجمركية الأقل من المتوقع وهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما خفف من تأثير الرسوم على هواتف “آيفون” المصنوعة في الصين.

ويتوقع أن تنمو شحنات “آيفون” بنسبة 10% في 2025، بينما ستنمو شحنات سامسونغ بنسبة 5%. أما أكبر شركات تصنيع الهواتف الصينية – Xiaomi وVivo وTranssion وOppo – فتواجه تحديات بسبب ضعف السوق المحلية واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد المنافسة، رغم توجهها نحو الهواتف المتميزة والقابلة للطي.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية بنسبة 3.3% في 2025، مدفوعة بالأداء القوي لشركة آبل، التي ستواصل تعزيز هيمنتها مع إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك “آيفون 17e” في النصف الأول من 2026، وأول هاتف قابل للطي على شكل كتاب بحلول نهاية العام، إضافة إلى طراز أصغر قابل للطي أفقيًا في 2027.

ويتوقع فريق Counterpoint Research تجديداً كبيراً في تصميم “آيفون” عام 2027 للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق الجهاز، مع شاشة زجاجية منحنية وتحسينات في منصة “Apple Intelligence” للذكاء الاصطناعي، ما سيدفع المستخدمين للترقية إلى أحدث الأجهزة.

هواوي تكشف عن هاتف Mate 80 RS Ultimate بمواصفات وتقنيات متقدمة

كشفت شركة هواوي عن هاتفها الجديد Mate 80 RS Ultimate، الذي يعد منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية بفضل تقنياته ومواصفاته المتقدمة.

يأتي الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، بأبعاد (164.4 × 79 × 8.3) ملم، ووزن 249 غرام.

الشاشة:

نوع Dual-layer LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة

بمقاس 6.9 بوصة دقة عرض 1320 × 2848 بكسل

تردد 120 هيرتز

كثافة حوالي 455 بيكسل/الإنش

سطوع يصل إلى 8000 nits

محمية بزجاج Huawei Kunlun Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش

الأداء والنظام:

نظام تشغيل HarmonyOS 6.0

معالج Kirin 9030 Pro

معالج رسوميات Maleoon 935

ذاكرة وصول عشوائي 20 غيغابايت

سعة تخزين داخلية 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت

الكاميرا:

كاميرا خلفية ثلاثية: 50 + 5 + 50 ميغابيكسل عدسة periscope telephoto عدسة للتصوير العريض مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة

كاميرا أمامية 13 ميغابيكسل مزودة بمستشعر TOF 3D، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K

الاتصالات والميزات الأخرى:

منفذين لشرائح الاتصال

منفذ USB Type-C 3.1

NFC

مستشعر Face ID وماسح بصمة الأصابع

وماسح بصمة الأصابع تقنية Infrared للتحكم عن بعد

البطارية والشحن:

سعة البطارية 6000 ميلي أمبير

شحن فائق السرعة 100 واط

شحن لاسلكي سريع 80 واط

شحن عكسي للأجهزة المحمولة 20 واط