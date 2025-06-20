آيفون 17 برو ماكس.. هاتف المستقبل بميزات خرافية وتقنيات لا تُصدق!

تتوالى التسريبات المثيرة حول هاتف آبل الجديد آيفون 17 برو ماكس المنتظر، حيث كشفت مصادر متخصصة في التقنية عن مواصفات فريدة قد تجعل منه نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية.

ويحمل الهاتف هيكلاً متيناً مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمنحه قدرة على الصمود في أقسى الظروف، بالإضافة إلى دعمه لشريحتي اتصال من نوع Nano-SIM وتقنيات eSIM التي توفر مرونة فائقة في الاتصال بالشبكات الخلوية.

أما الشاشة، فهي تحفة هندسية من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بقياس ضخم يبلغ 6.9 بوصة، بدقة عرض متقدمة تصل إلى 1320×2868 بيكسل، مع تردد تحديث فائق يبلغ 120 هيرتز، وكثافة عرض حوالي 458 بيكسل لكل إنش، مدعومة بتقنيات العرض الحديثة HDR10 وDolby Vision التي تضمن تجربة مشاهدة سينمائية استثنائية، وزُودت الشاشة بزجاج فائق الصلابة من نوع Ceramic Shield بتقنية 2025، ليحمي الهاتف من الخدوش والصدمات.

ويعتمد آيفون 17 برو ماكس على نظام التشغيل الجديد iOS 26، مع معالج خارق من الجيل الأحدث Apple A19 Pro المطور بتقنية تصنيع 3 نانومتر، ما يعني أداءً فائقًا مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، كما يضم معالج رسوميات Apple GP بست أنوية وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين ضخمة تتراوح بين 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت لتلبية جميع احتياجات المستخدمين.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فقد أبهرت آبل الجميع بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، كل واحدة بدقة 48 ميغابيكسل، تضم عدسة periscope telephoto لتقريب متطور، ومستشعر متقدم لتوثيق الصور والفيديوهات بتقنية 3D، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 24 ميغابيكسل وقادرة على تسجيل فيديوهات بجودة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية، ما يعني صورًا سيلفي وفيديوهات حيوية فائقة الوضوح.

ولم تغفل آبل جانب الاتصال والتقنيات الحديثة، فالهاتف يدعم Bluetooth 5.4، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني السلس، وتقنية Face ID المتطورة لفتح الهاتف عبر التعرف على الوجه، إضافة إلى منفذ شحن USB Type-C 3.2 Gen 2.

وتقدم آبل أيضًا ميزات أمان متقدمة تشمل إمكانية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية قوية من نوع Li-Ion تتيح شحن نصف سعتها خلال 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع بقوة 25 واط، مع دعم للشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.