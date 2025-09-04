«آيفون 17 برو ماكس» يكشف عن وجه جديد.. حاسب جديد من «سامسونغ» يخطف الأضواء 

كشفت سامسونغ عن أحدث حواسبها اللوحية Galaxy Tab S11 Ultra، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والقدرات التقنية المتقدمة، ليصبح منافسًا قويًا على لقب أفضل تابلت لعام 2025. الجهاز الجديد لا يقتصر على كونه أداة للعمل والدراسة فحسب، بل يمثل منصة ترفيه وإبداع متكاملة.

🔹 تصميم متين وأنيق

هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش .

الأبعاد: 326.7 × 208.3 × 5.5 ملم، الوزن: 692 غرامًا فقط

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68

دعم لوحة مفاتيح خارجية وقلم S Pen ذكي للكتابة والرسم والتحكم عن بُعد.

🔹 شاشة مذهلة بتجربة سينمائية

شاشة Dynamic AMOLED 2 بقياس 14.6 بوصة .

دقة عرض: 2960 × 1848 بكسل

تردد: 120 هيرتز لعرض سلس وسريع.

كثافة: نحو 293 بكسل/الإنش

حماية بزجاج Mohs level 5 فائق المتانة.

🔹 أداء فائق بمعالج ثوري

نظام التشغيل: Android 15 بواجهة One UI 7 .

المعالج: Mediatek Dimensity 9400 بتقنية 3 نانومتر

معالج الرسوميات: Immortalis-G925

الذاكرة العشوائية: 12 أو 16 غيغابايت

. التخزين الداخلي: من 256 غيغابايت حتى 1 تيرابايت، مع دعم بطاقات microSDXC للتوسعة.

🔹 قدرات تصوير متطورة

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسة بدقة 13 + 8 ميغابكسل، مع عدسة ultrawide

الكاميرا الأمامية: ثنائية بدقة 12 + 12 ميغابكسل، تدعم تصوير فيديوهات 4K.

🔹 الصوت والاتصال

4 مكبرات صوت من AKG بجودة عالية.

منفذ USB Type-C 3.2

دعم شرائح الاتصال وتقنية eSIM للشبكات الخلوية.

مستشعر بصمة مدمج بالشاشة

. تقنية Circle to Search المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للبحث الذكي والسريع.

🔹 بطارية قوية للاستخدام الطويل

سعة البطارية: 11,600 ميلي أمبير/ساعة

. دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

تسريب يكشف تصميم “آيفون 17 برو ماكس” قبل أيام من إطلاقه الرسمي

مع اقتراب موعد مؤتمر آبل المنتظر في 9 سبتمبر، انتشرت تسريبات مثيرة حول تصميم هاتف “آيفون 17 برو ماكس” الجديد، حيث حصل مستخدمو الإنترنت على لمحة مسبقة عبر مقطع فيديو مسرب يُعتقد أنه من خط إنتاج الهاتف.

تفاصيل التسريب

الفيديو ظهر أولاً على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” بتاريخ 3 سبتمبر.

يعرض الفيديو جهازاً فضي اللون كبير الحجم يشبه “آيفون 17 برو ماكس”، مع “جزيرة كاميرا” ضخمة تمتد على الجزء العلوي من ظهر الهاتف.

الجزيرة تحتوي على ثلاث كاميرات رئيسية مرتبة على شكل مثلث، بالإضافة إلى مستشعرين صغيرين في الجهة المقابلة.

من أبرز التغييرات في التصميم وجود لوحة زجاجية مستطيلة كبيرة تغطي معظم ظهر الهاتف، تتوسطها علامة “آبل” التجارية. اللوحة تظهر باللون الأبيض الرمادي في النسخة الفضية، وباللون الأسود غير اللامع في النسخة السوداء.

التصميم الجديد يعتبر من أكبر التغييرات التي شهدها “آيفون” منذ إزالة زر “الهوم” مع إطلاق “آيفون إكس”.

يبدو الهاتف أعرض قليلاً مقارنة بالإصدارات السابقة.

ردود الفعل

تلقى التصميم ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بعض المعلقين بأنه “سيء جداً” أو “ليس جميلاً”.

أشار البعض إلى أن هذه النماذج قد تكون مجرد هواتف وهمية (Dummy Phones) لا تعكس التصميم النهائي.

ألوان الهاتف

التسريبات السابقة ذكرت أن “آيفون 17 برو ماكس” قد يتوفر بألوان جريئة تشمل الأسود، الأبيض، الأزرق، والبرتقالي.

الفيديو المسرب عرض فقط اللونين الفضي والأسود.

لوحظ في الخلفية وجود صندوق بلون برونزي قريب من لون “Desert Titanium” الخاص بـ “آيفون 16 برو ماكس”، لكن لم يتأكد وجود ألوان أخرى.

معلومات إضافية

آبل وجهت دعوات للصحافة لحضور الحدث الرسمي في مسرح ستيف جوبز (Apple Park) في 9 سبتمبر، حيث من المتوقع الإعلان عن الهواتف الجديدة.

الشعار الجديد لآبل في الدعوة يحمل تصميمًا بنمط تدرجات حرارية (Infrared-style shadings).

هذا الحدث سيكون فرصة لمعرفة المواصفات التقنية الكاملة للهاتف.