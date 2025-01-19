«آيفون17» المنتظر.. تحدّي القوة والنحافة معاً من «آبل»

ينتظر أن تطلق شركة “أبل” سلسلة “آيفون 17” في غضون أشهر، ويُقال إنه سيكون من بينها هاتف “آيفون 17 إير” النحيف.

ووصفت تسريبات وتقارير عدة “آيفون 17 إير” بأنه أنحف هاتف من شركة أبل على الإطلاق، حيث سيكون الجهاز “فائق النحافة”.

وتشير توقعات بأن أنحف جزء في “آيفون إير” سيبلغ سُمكه نحو 5.5 ملم، أي أنه أنحف بحوال مليمترين من “آيفون 16″، بحسب تقرير لموقع “Gizmodo” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتحدثت تقارير أخرى عن أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات تسعى بدورها إلى تصنيع هاتف نحيف، ذُكر أنه سيحمل اسم “Galaxy S25 Slim”.

قد لا يبدو الهاتف النحيف مميزًا بالنظر إلى أنه يعني أن الجهاز يضم بطارية أقل قدرة من الهاتف الأكثر سمكًا.

ويعني الهاتف الأنحف أيضًا أنه سيكون أبطأ من حيث الأداء نظرًا إلى أنه لن تكون بالجهاز مساحة كافية ليحتوي على نظام للتبريد.

لكن هذا لا يعني أن “أبل” ستفعل هذا في هاتف “آيفون 17 إير”، بل سيكون التحدي أمام الشركة هو تقديم هاتف أنحف بالقوة نفسها لأجهزة آيفون العادية.

غير أنه حتى في هذه الحالة فلن يكون الهاتف مربحًا جدًا لأبل، إذا أشارت توقعات محللين إلى أن الهاتف النحيف لن يدعم مبيعات آيفون للشركة هذا الخريف على الأرجح.

وترجع التوقعات لمبيعات “آيفون 17 إير” جزئيًا إلى أنه سيضم على الأغلب مكونات منخفضة الجودة وسيقترن هذا بسعر مرتفع وتجربة مستخدم مماثلة للطرازات الحالية من آيفون.