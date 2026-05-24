«أبابيل» تدخل المواجهة.. مشاهد توثق استهداف «موقع عسكري» إسرائيلي

عرض «حزب الله» اللبناني مشاهد مصوّرة لعملية عسكرية استهدفت ما وصفه بـ«آلية قائد اللواء 300» التابع للجيش الإسرائيلي داخل موقع عسكري في منطقة شوميرا شمال فلسطين المحتلة، في إطار تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، تزامناً مع توسع العمليات المتبادلة بين الجانبين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثّه الإعلام الحربي في «حزب الله» تفاصيل عملية نُفذت بتاريخ 18 مايو 2026، واستهدفت آلية عسكرية داخل ثكنة شوميرا باستخدام طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز «أبابيل»، وهي ضمن ما يصفه الحزب بـ«السلاح التكتيكي» الذي يعتمد على ضربات دقيقة عبر مسيّرات مفخخة.

وبحسب ما ورد في مواد إعلامية عبرية وغربية، فإن هذا النوع من المسيّرات بات يشكل مصدر قلق متزايد للجيش الإسرائيلي، بسبب قدرته على التسلل وتجاوز أنظمة الرصد، وتنفيذ ضربات مباشرة يصعب اعتراضها، ما يرفع من مستوى التهديد على القوات المنتشرة في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير عبرية بأن قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي، مئير بيدرمان، أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيّرة في منطقة العمليات جنوب لبنان، بعد أن تولى منصبه خلفاً لقائد اللواء السابق إحسان دقسة الذي قُتل خلال الحرب في جباليا شمال قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي «شوميرا» و«إيفين مناحيم»، قبل أن يعلن الجيش انتهاء الحدث دون تسجيل إصابات، مع الإشارة إلى فقدان الاتصال بالطائرة دون تحديد مصيرها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب نوام هامبرغر (23 عاماً)، متأثراً بجراحه بعد إصابته بهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدفت موقعاً عسكرياً قرب الحدود اللبنانية، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين، في وقت شهدت فيه المنطقة هجوماً ثانياً بطائرة مسيّرة دون تسجيل إصابات إضافية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، حيث أعلن «حزب الله» تنفيذه عمليات استهداف لمواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، رداً على ما وصفه بالخرق المستمر لوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 20 شخصاً وإصابة عشرات آخرين خلال 40 هجوماً إسرائيلياً استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان، ضمن سلسلة خروقات متواصلة للهدنة الهشة السارية منذ 17 أبريل 2026، وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق المواجهات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الغارات شملت مناطق واسعة في قضاء صور والنبطية وجزين ومرجعيون وراشيا، وترافقت مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون وعناصر طبية، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمرافق الصحية.

מהמצלמה של לוחמת התיעוד המבצעי בפעילות של 24 שעות בדרום לבנון: מפקד הפלוגה שנפצע, סרן מ׳ במחסן אמצעי לחימה של ׳כוח רדואן׳



