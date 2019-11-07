أبرار عُميش.. أول مسلمة من أصل ليبي تفوز بمقعد في المجلس السياسي لولاية فيرجينيا

تمكنت الليبية «أبرار عميش» من الفوز بمقعد في المجلس السياسي لولاية فيرجينيا الأمريكية مما جعلها أصغر امرأة وأول مُسلمة تشغل منصباً منتخباً في الولاية.

وحصلت عُميش على 144157 صوتاً وذلك بعد دعم كبير من فئة الشباب، وقالت:

“هذه الحملة تمثل حركة محلية لوضع معيار جديد للخدمة العامة لتوفير قيادة يمكن الوصول إليها، وشاملة ترفع وتمكّن جميع الناس من المشاركة”.

وأضافت الفتاة الليبية صاحبة الـ24 ربيعاً:

“التعليم هو نقطة الانطلاق لجميع أفراد مجتمعنا للوصول إلى فرصة لتحقيق إمكاناتهم ويجب أن نكافح لضمان أن كل طفل يمكن أن ينجح هنا”.

هذا وتمت المصادقة على أبرار من قبل لجنة مقاطعة فرجينيا الديمقراطية حيث عاشت طوال حياتها، وهي تشغل الآن واحداً من ثلاثة مقاعد في المجلس السياسي للولاية.

وبحسب تصريحات الليبية أبرار عُميش فإن أهم أولوياتها هي منح الفرصة لجميع الأطفال، ودعم التعليم الشامل، والمسؤولية المالية، كما ستركز بشكل كبير على الصحة العقلية للأطفال.

يُذكر أن عُميش هي ابنة رئيس ما يعرف بالتحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، قد اعتقلت في وقت سابق من هذا العام من قبل شرطة مقاطعة فيرجينيا خلال توقف مروري روتيني، حيث أكدت أن الشرطة كانت عدوانية معها وأمرتها بإزالة الحجاب في السجن.

وكانت الفتاة الليبية قد تخرجت من جامعة ييل في مدينة نيوهيفن، وقبل ذلك تعلمت في مدرسة مانتوا الابتدائية، ومدرسة فروست المتوسطة، ومدرسة روبنسون الثانوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.